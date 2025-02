Wanda Nara svela le chat con China Suarez su Icardi: "Penso sia malato"

Nelle scorse ore, la giornalista Yanina Latorre ha mostrato su LAM alcune chat tra Wanda Nara e China Suarez , risalenti al 2021, periodo in cui emerse l'infedeltà di Icardi con l'attrice (oggi diventata nuovamente la sua compagna ). In una di queste conversazioni, Suarez avrebbe inviato a Wanda uno screenshot di una chat con Icardi, in cui il calciatore affermava: "Sono il peggior figlio di pu**ana quando voglio esserlo, ecco perché non vuole separarsi. Sa che la notte si sta per concludere contro di me, quindi si rilassi". In un'altra parte della conversazione, Wanda si è confrontata la China riguardo a dettagli intimi dell'incontro con Icardi, esprimendo sorpresa per alcune delle sue azioni: "Ti ha succhiato?", chiedendo se il suo compagno avesse fatto sesso orale a Eugenia, tanto che l'attrice ha risposto di vergognarsi perché ‘mai un ragazzo mi ha esposto così". Di fronte a ciò, Nara ha inviato alla sua nemica uno screenshot della sua chat con Mauro in cui lui le assicura di non aver avuto rapporti con la Cina perché “non mi ha tenuto testa perché quello che provavo per te era più forte”. Poi l'attrice ha dato un ottimo consiglio alla madre di Francesca e Isabella. “Ti parlo come se fossi una conoscente, senza essere stata in mezzo a nulla. Ed essere obiettiva, anche con un ragazzo che si è comportato così male con me, quando avrei potuto affondarlo e non l'ho fatto. Se si litiga, si parla, alla fine si riesce a risolvere il problema e a fidarsi l'uno dell'altro. Tutti commettiamo degli errori e lui ti sta dimostrando che ti ama e che si è pentito ”,

Le parole di China Suarez su Mauro Icardi

Le chat tra Wanda Nara e Suarez sono poi proseguite, con China che ha scritto: "Ti sta psicopatizzando e incolpando, quando sei tu la vittima. È venuto da me, aveva la febbre, e abbiamo parlato. Non l'ho presa affatto come una brutta serata e... nemmeno lui. Non lo dico per niente, solo perché tu sappia com'è andata”. Wanda ha inviato un messaggio a Cina in cui Mauro le chiedeva di avere un terzo figlio e che questa volta sia un maschio per “cambiare la situazione”. “Penso che sia malato. Non lo so, per tutto quello che mi dici. Ogni coppia è diversa. Tu lo sai meglio di chiunque altro”, ha commentato Suarez, mentre Wanda gli raccontava tutte le bugie che Icardi le aveva detto Icardi. “Mi rattrista che parli delle donne in questo modo, come se fosse sprezzante...”, ha concluso l'attrice. “Se sei stata con altri uomini, come puoi rimorchiare via Whatsapp un uomo sposato? Mi dispiace, ma è tutto molto strano”, ha affermato Wanda e China le ha assicurato che ‘ti ho detto tutto, ti ho mostrato tutto, da donna a donna’. "Non è così assurdo che io gli abbia creduto sulla separazione”, ha assicurato Eugenia e Wanda ha ribattuto duramente con "Pensavo che volessi fare l'amante". “No. Sono egocentrica e non sopporterei di essere seconda a nessuna. So cosa mi merito”, ha affermato l'attrice. “In genere chi ti tradisce non ti segue su Instagram”, ha attaccato la conduttrice. Wanda non solo ha scoperto l'infedeltà di Icardi grazie alla stessa China Suárez, ma ha persino letto un “Ti amo baby” del marito all'amante.