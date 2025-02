Alice Campello e il ruolo chiave nelle aziende milionarie di Morata

Morata, il ruolo chiave di Alice nelle aziende di Alvaro

Alvaro Morata ha costruito un solido impero imprenditoriale nel corso degli anni, non solo grazie ai consigli del padre Alfonso ma anche grazie al contributo di Alice Campello. L'ex calciatore del Milan ha fondato la sua prima società nel 2011, Lifeners Partners Agency SL, di cui suo padre era il suo braccio destro. Nel 2022, il suo nome avrebbe smesso di apparire in quella compagnia, mentre la modella italiana avrebbe assunto un ruolo di primo piano in tutte le aziende di suo marito. Morata avrebbe quattro società: una dedicato alla rappresentanza, una agli investimenti e altre due al business immobiliare. Tamora Housing Investments SL sarebbe la sua società immobiliare più redditizia, valutata a 14 milioni di euro nel 2023, con proprietà di lusso in Spagna, tra cui la villa esclusiva a La Finca, un locale commerciale a Marbella e appartamenti in varie città. L'immobile è stato acquistato nel 2020, dopo che l'influencer e i suoi figli sono stati derubati in casa, nella villa in cui vivevano nella zona di Mirasierra. Dopo l'acquisto, il valore della proprietà sarebbe aumentato notevolmente. La villa è attorniata da un terreno di 4.600 metri quadrati, dispone di una piscina all'aperto e di una piscina interna riscaldata, di una sauna e di una palestra, di una lavanderia, di una cameriera e di tutti i tipi di servizi di lusso...