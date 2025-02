Olly fidanzato con l'ex di Chiesa? Indiscrezioni e cosa c'è di vero

La partecipazione di Olly alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti ha suscitato grande interesse, al punto che tanti fan hanno cercato sui social e sul web informazioni riguardanti la sua vita privata. Recentemente, sono emerse voci secondo cui Federico Olivieri sarebbe legato sentimentalmente a Benedetta Quagli, ex fidanzata dell'ex Juve Federico Chiesa. Nonostante Olly abbia dichiarato in passato: "L'amore è privato, mi piace far parlare la mia musica", alcuni indizi hanno alimentato le speculazioni.