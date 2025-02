Shakira-Piqué, il rapporto oggi dopo la fine del matrimonio: "Hanno iniziato a ....."

Shakira è tornata a cantare dopo il ricovero in ospedale dei giorni scorsi, che le aveva impedito di esibirsi domenica scorsa a Lima, in Perù . Stando a quanto riportato dalla stampa sudamericana, la cantante colombiana, che mancava dal Perù da ben quattordici anni, avrebbe avuto una gastrite. Il tour dell'ex compagna di Gerard Piqué è partito lo scorso 11 febbraio dal Brasile e proseguirà con altre tappe in Colombia, Cile, Argentina, Messico, Stati Uniti e Canada. Nelle scorse settimane si è appreso della decisione dell'ex calciatore di trasferirsi a Miami per stare con i figli avuti dalla cantante, impegnata nel suo tour.

Piqué e Shakira: i rapporti oggi

La tensione tra Shakira e Gerard Piqué pare non si sia mai realmente placata, nonostante l'accordo sulla custodia dei figli raggiunto nel 2022. La cantante ha spesso fatto riferimenti al suo ex compagno nelle sue canzoni e nei suoi discorsi pubblici, continuando a esprimere il proprio dolore e risentimento per il tradimento e la fine della loro relazione. Nel frattempo, Piqué ha costruito una nuova vita con Clara Chía Marti. Due anni dopo, il rapporto tra l'ex giocatore del Barcellona e la ex moglie pare invece essere cambiato: avrebbero iniziato a comunicare tramite whatsapp e, da qualche mese, si parlerebbero direttamente, senza alcun intermediario. Il loro diagolo sembra che ora sia cordiale, "sereno e generoso", così come assicurato ad Informalia da persone vicine a Piqué. Durante le sue prime visite a Miami, l'ex giocatore aveva affittato un appartamento per trascorrere i 10 giorni regolamentari con i suoi figli, ma ora che tutto è più flessibile, rimane con i bambini in un residence hotel.