Wanda Nara e quella chat del 2023 con Keita: "Non smettono di mandarmi foto..."

La vita di Wanda Nara continua ad essere al centro di numerose polemiche e scandali mediatici. Recentemente, è emerso un nuovo capitolo che coinvolgerebbe l'ex moglie di Mauro Icardi ed il calciatore senegalese Keita Balde . Il giornalista Juan Etchegoyen ha reso pubblici alcuni screenshot di conversazioni tra l'imprenditrice argentina ed il giocatore del Monza , gettando nuova luce sulla loro relazione. In particolare, in un messaggio del 29 gennaio 2023, Wanda avrebbe espresso tutta la sua gelosia per il calciatore.

Wanda Nara gelosa di Keita Balde? Il gossip

"È una conversazione che Wanda Nara ha avuto con Keita Balde prima di essere bloccata dal calciatore. Questo messaggio è del 29 gennaio 2023, quando a quel tempo la separazione di Wanda e Mauro non era stata resa pubblica, era molto lontana perché è stata resa pubblica nel 2024", ha affermato Juan. Poi ha chiarito: "Quando Wanda esce con Keita la sua relazione con Mauro era finita, nel frattempo sembravano essere felici di viaggi come in Sud Africa". In particolare, in una chat del 29 gennaio 2023, Wanda Nara sarebbe stata gelosa e frustrata nei confronti di Keita Balde per presunti flirt con altre donne, affermando: "Ora ti mando le foto della donna che hai visto il 29 dicembre a Milano. Non smettono di mandarmi foto di te con le donne e sono stati tutti provocati da Simona". Inoltre, Wanda avrebbe rimproverato Keita su WhatsApp: "Simona mi fa fare la figura di una pu...a e tu non mi difendi? Quando non ho nulla a che fare con questo".