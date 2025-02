"Wanda Nara vuole 500mila euro al mese da Mauro Icardi": l'ultima indiscrezione

La situazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra essere giunta ad un punto di non ritorno. Dopo anni di crisi, tradimenti, riconciliazioni e relazioni parallele, il loro matrimonio di 11 anni è destinato a concludersi definitivamente. La decisione di gestire la separazione a Milano, invece che a Buenos Aires come avrebbe preferito Wanda, rappresenta una vittoria legale importante per Icardi. Il calciatore del Galatasaray, il 19 febbraio ha compiuto 32 anni, sarà di nuovo in Italia l'11 marzo, accompagnato dall’avvocato Valeria De Vellis, per presenziare alla prima udienza di separazione dall'ex vincitrice di Ballando con le Stelle, nonché sua ex agente.