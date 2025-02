Bebe Vio, prima foto di coppia con il fidanzato: chi è Gianmarco Viscio

Bebe Vio è fidanzata , La campionessa paralimpica di scherma, che presto tornerà con una nuova edizione di WEmbrace Awards (ideata e organizzata dall'associazione Art4sport fndata dalla schermitrice) ha condiviso nelle scorse ore alcuni scatti della sua ultima vacanza, dove la si vede al fianco del nuovo fidanzato, Gianmarco Viscio. A commento di alcuni scatti, dove la coppia è apparsa felice e sorridente, Bebe ha scritto: " Dieci giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso ".

Bebe Vio, chi è il nuovo fidanzato e la reazione dei fan

La storia d'amore tra la campionessa paralimpica e Gianmarco sarebbe iniziata nel 2022, quando alcune foto che li ritraevano insieme furono pubblicate dal settimanale di gossip 'Chi'. Da quel momento, però, la coppia ha prefereito mantenere la relazione lontana dai riflettori ed è per questo che l'ultimo post di Bebe su Instagram ha un significato importante. Gianmarco Viscio, 32 anni, è un calciatore dilettante romano che ha giocato come difensore nel George Best Team, una squadra di Serie B di calcio a 8. Il rotocalco diretto da Alfonso Signorini aveva scritto anche di possibili nozze per la coppia: "Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno". Numerosi fan hanno accolto con apprezzamenti e commenti l'ultimo post di Bebe Vio, tra i tanti se ne legge anche uno indirizzato proprio all'ex calciatore: "Giovanotto, maneggiare con molta, molta cura. Trattasi di patrimonio nazionale".