Alcaraz, confessione inaspettata: "Fidanzata? Sono single perché c'è un ostacolo"

Carlos Alcaraz fidanzato? La verità

"Per un tennista può essere difficile incontrare la persona giusta, perché è sempre in movimento", ha raccontato Alcaraz. Poi ha aggiunto: "Chissà cosa succederà quest'anno". Ed ancora: "No, no, per ora nessun impegno, sono single. Mi è capitato più volte di ridere con persone a me vicine, quando ho scoperto che tre o quattro giocatori si sono fidanzati durante la sosta invernale. Pensavo che sarebbe stato il mio turno, ma non ancora". Nel 2022 Alcaraz è stato legato alla connazionale Maria Gonzalez Gimenez. Non è la prima volta che Carlos ha raccontato le difficoltà nel trovare un amore stabile, in una passata intervista aveva affermato: "È complicato non restare mai nello stesso posto, è difficile trovare la persona che può condividere le cose con te se ti trovi sempre in parti diverse del mondo".