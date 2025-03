"Stavo per non venire": Wanda Nara, il discorso sul palco con L-Gante

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per una recente apparizione allo show musicale di L-Gante in Paraguay, arrivando mano nella mano con il rapper e scatenando nuovamente il gossip sul loro legame. Secondo alcuni rumors, infatti, tra i due ci sarebbe attualmente solo una solida amicizia e non più un legame sentimentale. L'imprenditrice al momento sta vivendo un periodo turbolento, segnato da tensioni familiari e questioni legali con l’ex marito Mauro Icardi .

Wanda Nara commossa: le parole sul palco al concerto di LGante

Nonostante il delicato momento familiare, Wanda Nara ha deciso di presentarsi sul palco del concerto di L-Gante in Paraguay, condividendo un messaggio toccante con il pubblico: "Volevo tanto conoscere il Paraguay. Grazie mille, non posso credere a quanti siete. Sono molto emozionata, stavo per non venire, sapete che ho problemi personali". Poi ha proseguito: "Ma noi donne siamo forti e dobbiamo continuare a camminare con passo deciso e andare avanti". Le lacrime sul palco hanno attestato la fragilità dell'imprenditrice in questo momento così delicato della sua vita. Nei giorni scorsi la showgirl ha litigato con l'ex marito, Mauro Icardi. Le immagini del calciatore con in braccio la figlia dentro l'ascensore fermato dalla polizia mentre Wanda urlava disperata hanno fatto in breve tempo il giro del web. Secondo quanto riportato dai media argentini, l'ex Inter, che sarebbe stato incriminato per molestie a causa del tentativo di allontanamento con le figlie, avrebbe ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione a ricucire un rapporto con Francesca ed Isabella.