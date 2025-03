Federica Pellegrini: "L'anno da mamma vale più di mille vittorie. Sul secondo figlio..."

Federica Pellegrini è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista a Chi, disponibili nell'ultimo numero in edicola, dove ha traccianto un bilancio del suo primo anno da mamma . Gli ultimi dodici mesi sono stati certamente molto intensi per la campionessa di nuoto , ma anche molto formativi, così come raccontato ai microfoni del popolare rotocalco di gossip: " Un anno con Matilde mi ha insegnato più di mille vittorie ”.

Federica Pellegrini sincera su maternità e secondo figlio

La piccola Matilde è nata nel gennaio 2024 e da allora Federica ed il marito Matteo Giunta hanno trovato un equilibrio nella gestione della bambina, dividendosi i compiti. "Mi rendo conto che non è la norma, anzi. Posso dire che ho sempre cercato un uomo che fosse alla pari, che non avesse bisogno di schiacchiarmi per sentirsi più forte, quindi, secondo me, dipende da quello che noi cerchiamo all'inizio della nostra storia, perché poi quando c'è un bambino diventa tutto più complicato", ha raccontato la Divina. Poi ha aggiunto: "Io sono fortunatissima, posso scegliere. Non sono la regola, dovrebbe esser così per tutte le donne". Sull'idea di un secondo figlio, Federica ha svelato: "È difficile pensarci. Devo dire che in questo momento passo dal dire ‘ok ce la possiamo fare' a un bel ‘assolutamente no', dipende un po' dalle giornate, però per ora è presto. Matilde ha ancora bisogno di noi, non va ancora al nido".