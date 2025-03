"Si è rinchiuso, non ha amici": Wanda Nara, tutta la verità sui tradimenti

Wanda Nara: la verità su Fazio, Baldé e il tradimento di Icardi

Ad Angel de Brito, Wanda Nara ha parlato innanzitutto delle insistente voci di un suo presunto flirt con Federico Fazio. Sul punto la cantante ha dichiarato: "La situazione di Fazio è stata denunciata. Non lo conosco, non l'ho mai visto in vita mia, non so nemmeno come gioca". Diversa invece la posizione su Keita Baldé: "L'ho ammesso anche io. Era molto tempo dopo il suo tradimento ed eravamo già separati, vivevamo in due situazioni diverse". Wanda ha lasciato quindi intendere che con Icardi era già in una situazione di rottura avanzata e che quindi non si sentiva più vincolata. Nel bel mezzo dell'intervista, Nara ha parlato anche della crisi matrimoniale con l'ex Inter: "Dopo aver subito una situazione così drammatica, la mia famiglia non è mai riuscita a ricomporsi. Io, Wanda, non potevo perdonare". Anche se non nominato, il riferimento è per il tradimento di Icardi con China Suarez, vicenda scoppiata nel 2021 e che, almeno per l'imprenditrice, ha segnato un punto di non ritorno...