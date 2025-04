Wanda Nara, blocco social? Non c'è problema: "Io su Onlyfans, approfittatene"

Wanda Nara, il blocco social e la reazione

All'origine della decisione dei giudici argentini ci sarebbe l'ostruzionismo che avrebbe fatto Wanda Nara durante il processo di riavvicinamento tra le figle e Mauro Icardi. La conduttrice, che prossimamente tornerà in Italia per partecipare a 'Sognando Ballando con le Stelle', non si sarebbe presentata ad un'udienza chiave organizzata per facilitare tale ricongiungimento. Secondo quanto riportato dal giornalista Pablo Layus nel programma Intrusos (América TV), l'ex lady Icardi avrebbe avvisato che “non sarebbero andati perché era il compleanno di sua nipote”, e che la notifica di mancata partecipazione sarebbe arrivata solo mezz'ora prima dell'orario concordato. In risposta alla decisione dei giudici argentini, Wanda ha reagito con tono provocatorio: “Se non è qui, da oggi possiamo vederci su OnlyFans”, ha scritto nel post corredato con un emoticon a forma di fiamma, alludendo forse alla nota piattaforma di contenuti per adulti. Nara ha poi proseguito: "Non cado mai, prendo il volo", mentre su OnlyFans si è presentata scrivendo: "Ciao... Non sono Wanda, qui sono la Badbitch e basta. Approfittate che se mi chiudono IG mi attivo più che mai". Ed ancora: "Volevo dirvi che non so se mi chiuderanno o meno gli account. Il mio avvocato ci sta lavorando, ma sarebbe una cosa super ingiusta perché è una delle mie principali fonti di lavoro".