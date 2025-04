"Wanda Nara e Icardi, scattano le misure restrittive: cosa ha deciso il giudice"

La disputa legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua ad intensificarsi giorno dopo giorno con nuovi importanti sviluppi. Secondo quanto riportato recentemente dal giornalista Mauro Szeta su Twitter, ci sarebbe stata una svolta importante nella battaglia giudiziaria tra l'imprenditrice argentina (che presto tornerà in Italia per partecipare a 'Sognando Ballando con le Stelle') e l'attaccante del Galatasaray.

Wanda Nara, la decisione dei giudici contro Icardi: l'indiscrezione

La notizia è arrivata dopo mesi di tensioni culminate nel novembre scorso, quando Icardi fu cacciato con l’intervento della polizia dall’appartamento di Wanda Nara a Buenos Aires. Szeta ha svelato che il tribunale avrebbe accolto alcune richieste di Icardi in merito alla possibilità di ristabilire un contatto con le figlie, Francesca e Isabella. Anche se non si tratta ancora di una riconciliazione piena, il fatto che la giustizia stia valutando un percorso di riavvicinamento (eventualmente con il supporto di professionisti della salute mentale) è visto da alcuni media come un punto a favore dell’attaccante. Il giornalista ha poi svelato: "Il giudice Norberto Ciro ha approvato una misura restrittiva per Mauro Icardi rispetto a Wanda Nara". Poi ha proseguito affermando che il calciatore del Galatasaray "non sarà in grado di avvicinarsi a meno di cento metri da lei, né a cinquecento metri dalle loro case". Ha poi concluso, ribadendo che "Mauro potrà continuare a vedere le sue figlie".