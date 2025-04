Wanda Nara, regali a Keita con i soldi di Icardi. E viene "smascherata"

Wanda Nara è tornata ad essere nuovamente al centro dell’attenzione, e questa volta per un errore clamoroso sui social che ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. L'ex moglie di Mauro Icardi , già abituata ai riflettori, è inciampata in un errore inapsettato che i fan non le hanno certo lasciato passare inosservato. Nelle scorse ore, la showgirl (che vedremo presto su Rai 1 nel cast di Sognango Ballando con le Stelle) ha condiviso per sbaglio un selfie su un suo presunto profilo Instagram alternativo.

Wanda Nara, l'errore social fatale

Sebbene lo scatto sia stato subito cancellato e ripubblicato sull'account ufficiale di Wanda, molti utenti hanno avuto il tempo di fare alcuni screenshot, diventati virali in pochi minuti anche grazie alla condivisione del giornalista Pepe Ochoa su X. Da lì, una valanga di commenti: chi l'ha critica per l’eccessiva esposizione o per il (presunto) doppio gioco, chi invece l'ha difesa dicendo che può trattarsi semplicemente di una svista innocente o addirittura di una trappola. Uno scivolone, quindi, che si aggiunge ad un altro recente caso avvenuto sempre sui social di Nara. Per difendersi dalle critiche riguardo alla guida di un’auto da parte di una delle sue figlie minori, Wanda aveva condiviso uno screenshot per dimostrare la sua presenza e l’orario. Peccato che, insieme all’informazione utile, abbia inavvertitamente mostrato immagini private, tra cui selfie in mutande, ma anche foto del viaggio di Mauro Icardi e China Suarez a Istanbul...