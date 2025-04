Wanda Nara, L-Gante annuncia la fine della relazione con l'ex lady Icardi

Con un messaggio pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, L-Gante ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione sentimentale con l'ex lady Icardi. Il cantante argentino ha dichiarato: “ Sono qui per dirvi che la mia relazione di coppia con Wanda Nara è giunta alla fine ", specificando che tra loro resterà un legame di amicizia. La notizia rappresenta l’ennesimo colpo di scena in una relazione seguita con grande attenzione dai media, soprattutto in Argentina.

Wanda Nara, i motivi dietro la rottura con L-Gante

La storia d'amore tra l'imprenditrice argentina (che presto vedremo in tv nel cast di 'Sognando Ballando con le Stelle') ed il cantante era nata dopo la rottura tra la showgirl ed il calciatore del Galatasaray. Nel corso del tempo, il loro idillio è stato caratterizzato da riavvicinamenti, pause e continui colpi di scena, che hanno alimentato il gossip e l'attenzione mediatica internazionale. I due si erano mostrati più volte insieme, tra concerti e momenti di vita privata, dando spesso l’idea di un rapporto solido. Al momento non sono chiari i motivi della rottura tra i due, ma tutto sembra indicare che entrambi abbiano deciso di prendere strade diverse: L-Gante si è preso una pausa dalla sua carriera per prendersi cura della sua salute, mentre Wanda Nara sta cercando di far riavvicinare le sue figlie a Mauro Icardi, dopo dopo i controversi fatti avvenuti a Chateau Libertador.