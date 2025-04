Wanda Nara: "Gli uomini con cui sono stata? Passerò a contarli..."

Wanda Nara, la confessione social: dalla casa dei sogni agli uomini

Wanda Nara ha spiegato anche di essere impegnata nella costruzione della casa che è in procinto di acquistare: "Falso, il posto e il prezzo che dicono. Sto costruendo la casa dei miei sogni... ed è nuova, in un altro posto, dove posso avere la mia barca, le mie moto d'acqua e le mie tartarughine. Ogni mio figlio avrà la sua camera e tutto ciò che sogno e che non ho mai visto in nessun posto". Con ironia ha anche commentato le voci sui suoi presunti flirt: "Mi inventano situazioni che non ho mai vissuto con persone che non ho mai incontrato. Mi diverte comunque, ma gli uomini con cui sono stata nella mia vita li conto sulle dita di una mano, gli altri sono inventati... ma ora sono sola e forse passerò a contarli con l'altra mano... per ora non voglio niente. La pace di stare da sola con gli amici, i figli più grandi, i viaggi, i miei camerini solo per me, la mia casa è il mio luogo di pace... essere libera e dormire senza che nessuno controlli il mio telefono, senza che nessuno mi chieda dove vado, a che ora torno, senza facce lunghe se torno tardi dal lavoro, senza domande o un “Voglio cenare adesso”... è un altro livello di felicità che non conoscevo... uscire e rientrare senza dare spiegazioni a nessuno".