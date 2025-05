Elodie come Rose Villain: dialetto e t-shirt virali infiammano Napoli

Napoli ha accolto con entusiasmo il 35esimo compleanno di Elodie che ha scelto la città partenopea per un evento speciale a Chiaia. Stando alle immagini condivise dalla compagna di Andrea Iannone sul suo account Instagram, numerosi fan si sono radunati per incontrarla, ma a catalizzare l’attenzione è stata soprattutto la t-shirt indossata dalla cantante, con la scritta in dialetto napoletano “Je song ‘na bukki*a”.