Icardi e China Suarez: l'amore a Miami e la voglia di un figlio

Icardi e China Suarez innamorati: voglia di ingrandire la famiglia?

Nel corso delle ultime settimane, il calciatore del Galatasaray e la modella hanno trascorso giornate tra spiagge paradisiache e shopping, facendo trapelare anche la ricerca di un appartamento fronte mare. La vera notizia, però, è arrivata con un post condiviso sui rispettivi account Instagram in cui hanno confermato il loro fidanzamento, alimentando così ulteriori speculazioni sul loro futuro di coppia. Immediatamente, sui social e nei media argentini, sono esplose le voci riguardanti una presunta gravidanza. Nelle scorse ore, il giornalista Gustavo Mendez ha dichiarato a Implacables di aver chiesto all'attrice se c'è la possibilità di avere un figlio. "La fabbrica è chiusa?", ha chiesto il reporter, mentre l'attrice avrebbe riferito: "Non per ora, che è chiusa ma questo non esclude la possibilità".