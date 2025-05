Cristiano Ronaldo jr, chi è la madre? Spunta l'indizio misterioso sui social

Le parole di Katia Aveiro

Nel corso di un'intervista ad un periodico portoghese Katia Aveiro avrebbe affermato: "Non c'è nessuna donna che chiama, non c'è una madre, non ci sono telefonate, nulla di nulla. La madre del bambino è morta, non ha una madre". Stando ai rumors dell'epoca, il bambino sarebbe nato il 17 luglio del 2010 grazie ad una maternità surrogata, mentre altre voci ipotizzavano di un flirt fugace con una giovane ragazza conosciuta a Miami. Oggi, Cristiano Ronaldo jr vive stabilmente con il padre e la compagna di quest’ultimo, Georgina Rodríguez, che lo considera come un figlio a tutti gli effetti. L’identità della madre biologica resta quindi uno dei misteri più discussi ma protetti della vita privata del calciatore, e ogni ipotesi emersa in rete continua a rimanere nel campo delle pure speculazioni.