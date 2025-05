Elodie, spunta un anello al dito: nozze in vista con Andrea Iannone?

Elodie sta vivendo un periodo magico, fatto di successi professionali e di un amore sempre più solido ed importante con Andrea Iannone . La coppia è stata paparazzata per le vie di Milano e un dettaglio non è passato inosservato: un anello mai visto prima al dito anulare sinistro. Le foto pubblicate nell'ultimo numero in edicola del settimanale Chi, hanno quindi riacceso il gossip su possibili nozze per la cantante ed il campione di MotoGp.

Elodie e Andrea Iannone: l'anello e il gossip

Le immagini pubblicate dal rotocalco hanno mostrato Iannone e Elodie a pranzo presso l’Armani/Nobu di Milano, in compagnia del fratello di lui. La coppia è apparsa affiatata e felice, ma a catalizzare l'attenzione dei fotografi è stato il prezioso monile sulla mano di Elodie. Stando a quanto ipotizzato dalla rivista, si tratterebbe di una fedina tempestata di brillanti, un anello mai visto prima sulla mano della cantante, nemmeno indossato durante il recente red carpet del film Fuori presentato al Festival di Cannes. Pellicola in cui la cantante ha recitato al fianco di Valeria Golino e Matilda De Angelis. Nel podcast "Say Waad", Elodie ha parlato apertamente del suo legame con Andrea Iannone, iniziato nel 2022: "È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Con lui sono me stessa al 100%, non mi è mai successo prima".