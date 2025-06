Michela Persico e Rugani, l'indizio social che fa pensare alla crisi

Michela Persico è tornata a far parlare di sé per alcuni scatti condivisi nelle scorse ore sul suo account Instagram, dove si è mostrata sorridente in compagnia del figlio Tommaso durante una vacanza a Forte dei Marmi . Tuttavia, i più attenti hanno notato un particolare che ha scatenato immediatamente i rumors: alla mano sinistra della Persico manca infatti la fede nuziale .

Rugani-Michela Persico, amore al capolinea? Il gossip

Un dettaglio non da poco quindi che, unito al silenzio social riguardo al marito Daniele Rugani, ha alimentato i rumors su una presunta crisi sentimentale tra i due. Michela Persico ed il calciatore si erano conosciuti nel 2016, quando lui giocava nella Juventus e lei lavorava come inviata per Mediaset. Dopo un lungo fidanzamento, la coppia ha avuto un figlio, Tommaso, nel settembre del 2020, ma ha deciso di convolare a nozze il 29 maggio 2024. Intanto, Rugani è appena rientrato alla Juventus dopo un periodo di prestito all’Ajax. Il calciatore, classe 1994, si sta preparando con il resto della squadra per affrontare il Mondiale per Club FIFA. Tuttavia, sui suoi profili social non compaiono recenti immagini con Michela, né riferimenti alla vita familiare, alimentando così ulteriormente le voci di un allontanamento.

