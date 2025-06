Wanda Nara rompe il silenzio, la verità su Hakimi: "Mi sto divertendo..."

Le accuse di Mauro Icardi e il tradimento

Secondo il giornalista Gustavo Mendez a La Posta, l’attaccante del Galatasaray avrebbe presentato in tribunale sei video di sorveglianza, registrati in Italia prima dell'ottobre del 2021, in cui si vedrebbero Wanda e tre presunti amanti: Keita Baldé, Federico Fazio e L-Gante. Immagini che sarebbero state ottenute tramite telecamere installate nelle case gestite dallo stesso Icardi. La showgirl avrebbe chiesto in tal senso una misura cautelare per impedirne la diffusione. Alla domanda fatta a LAM se la relazione con Keita Baldé fosse antecedente al presunto tradimento di Icardi con China Suarez, Nara ha risposto: "Le date sono nelle telecamere, è stato dopo". Tuttavia, sarebbe emersa una foto in cui si vedrebbe la conduttrice baciare Baldé, che all'epoca era sposato. Sul punto Wanda si è difesa affermando: "Vivevano in Paesi diversi".