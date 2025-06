Maxi Lopez papà per la quinta volta! L'annuncio di Daniela: "La sorpresa più bella"

Grande entusiasmo e felicità per Maxi Lopez e Daniela Christiansson . Mentre continuano le voci e le tensioni legate al turbolento rapporto tra Wanda Nara e l’ex marito Mauro Icardi , l'ex calciatore e la nuova compagna hanno annunciato a sorpresa l'arrivo del loro secondo figlio , spazzando via così le voci una possibile crisi di coppia . Dopo la nascita della primogenita Elle , avvenuta il 31 marzo 2023, Maxi e Daniela si preparano ad allargare ulteriormente la loro famiglia.

Maxi Lopez papà per la quinta volta: l'annuncio di Daniela

A dare la lieta notizia è stata proprio la modella svedese, che sul suo account Instagram ha scritto: "Questa è stata la sorpresa più bella" ed ancora: "Non vediamo l'ora di conoscerti". Parole accompagnate dall'hashtag 'bimboinarrivo'. Maxi Lopez ha scelto invece un profilo più discreto, limitandosi a rispondere al post con un emoticon di uomo innamorato e un cuore rosso, senza pubblicare nulla direttamente sui suoi canali. Un gesto che conferma il suo stile riservato, ma che tuttavia non ha arginato l’ondata di auguri e felicitazioni ricevuti dalla coppia da parte di amici e follower. Lontano dalle polemiche e dalle liti di Wanda Nara (dalla quale ha avuto 3 figli) e Icardi, Lopez sembra quindi aver ritrovato una nuova stabilità affettiva, dimostrando così che la felicità si costruisce giorno per giorno.