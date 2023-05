MotoGP, Lorenzo rivela: "Marquez ha dato un ultimatum alla Honda"

ROMA - Marc Marquez è fermo ai box per infortunio, ma dovrebbe tornare in pista a Le Mans questo weekend per il Gran Premio di Francia di MotoGP. Nel corso delle ultime stagioni, oltre ai problemi fisici dell'otto volte campione del mondo, sono emerse anche le notevoli difficoltà della Honda che, con i vari Joan Mir e Pol Espargaro, non è mai riuscita a lasciare il segno in maniera concreta. Proprio per questo motivo Marquez, che vorrebbe tornare a lottare per la vittoria, pretende molto di più dal suo team e parlare del rapporto tra il pilota spagnolo e la Honda è stato l'ex compagno di squadra Jorge Lorenzo.