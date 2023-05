Valentino Rossi e Jorge Lorenzo fanno pace: sorpresa sui social

ROMA – Della serie “c’eravamo tanto odiati”. Dopo anni di battaglie tra staccate e “spallate” in MotoGP, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo , nomi che alla sola pronuncia mettono ancora i brividi a tutti, si scoprono – o meglio “ri-scoprono” – amici nel paddock del GP di Jerez . E' bastata una foto tra i due campionissimi di appena qualche anno fa, poi condiviso sui profili social dello stesso asso spagnolo, per rubare la scena a chi, nella pista spagnola, stava in quel momento cercando di ripercorrere le orme delle due leggente del circus.

Lorenzo: “Poco talento in un metro quadro”…

"Poco talento in un metro quadro...". Con questa frase Lorenzo ha commentato, in maniera ironica, lo scatto con cui posa abbracciato al suo ex grande rivale, sia dentro che fuori le piste. Anni durante i quali il 9 volte campione del mondo e il pilota maiorchino si sono scambiati di tutto, dai colpi in pista alle frecciate fuori. Ricordi di un passato non ancora così lontano, che però, a vedere quanto accaduto a Jerez, non ha pregiudicato il rispetto reciproco tra i due, anzi. Terminate le rispettive (e luminose) carriere, infatti, tra i due ex piloti, ora esponenti di lusso del glorioso passato delle due ruote, è tornata l’amicizia, i sorrisi, e anche gli scatti da social, per restare al passo con i tempi…