MotoGP, KTM snobba Marquez: “Abbiamo già piloti molto forti”

ROMA - Marc Marquez ha fatto il suo atteso ritorno in MotoGP nel Gran Premio di Francia dopo un lungo infortunio alla mano e si è reso subito protagonista della gara lottando per il podio, salvo poi cadere a due giri dal termine. Il pilota spagnolo, nonostante l'età che avanza e i numerosi problemi fisici, resta uno dei migliori all'interno del circus e per questo motivo è corteggiato dai vari team. Tra questi potrebbe esserci anche la KTM, che attualmente può contare su centauri di livello come Jack Miller e Brad Binder, entrambi reduci da un ottimo avvio di stagione.