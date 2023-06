MotoGP, clamoroso Jorge Lorenzo: “Marquez in Ducati nel 2025”

ROMA – Ha fatto in men che non si dica il giro dell’intero Circus, e delle relative pagine social, la “ bomba” di mercato lanciata dall’ex campione del mondo di MotoGP , Jorge Lorenzo , in una recente intervista al portale web moto.it. Parlando del connazionale Marc Marquez , il campionissimo in grande difficoltà negli ultimi anni, soprattutto a causa di una infinita serie di guai fisici, Lorenzo rivela con incredibile sicurezza l’imminente passaggio dello spagnolo in Ducati .

MotoGP, Lorenzo annuncia Marquez in Ducati

Alla domanda sul futuro di Marquez, e soprattutto su un suo probabile addio alla Honda, Lorenzo non ha dubbi: “Lascerà la scuderia al 100. Per dove? Per la Ducati – spiega l’ex pilota - con un’offerta economica inferiore, che non lo accontenterà, ma che lui accetterà. Il passaggio ci sarà nel 2015, e al momento è difficile dire se inizialmente sarà la scuderia ufficiale o quella satellite. In quel momento avrà 32 anni, e ci saranno molti piloti più giovani che stanno andando forte. Ma ovviamente stiamo parlando di Marc Marquez”. La notizia ha immediatamente raggiunto il box Ducati, da dove, a stretto giro, è arrivata la replica del direttore generale, Luigi Dall’Igna: “Siamo contenti dei piloti che abbiamo in questo momento – ha precisato il manager – uno (Enea Bastianini) non siamo ancora riusciti a metterlo in luce perché si è infortunato, ma spero di rivederlo in forma al Mugello, e l'altro è Pecco (Bagnaia). L'anno scorso ha fatto cose stratosferiche con la nostra moto. Ha fatto cose che solamente un grande campione riesce a fare. Per cui, da qua al 2024, ne deve ancora passare di acqua sotto ai ponti e tutto può ancora succedere. Inoltre – ha proseguito Dall’Igna – non credo che Marquez accetterebbe di andare in un team non ufficiale. E’ una stella, e le stelle vogliono essere trattate come tali”.