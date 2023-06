MotoGP, adesso è ufficiale: Bastianini torna in pista al Mugello

ROMA – Adesso è ufficiale: Enea Bastianini tornerà in sella alla sua Ducati Desmosedici nel Gran Premio del Mugello . Per la “Bestia” è arrivato il parere favorevole della commissione medica , che ha valutato come “fit” , ovvero “adatte”, le sue condizioni di forma nella valutazione medica effettuata in queste ore. Come lui giudicate “adatte” alla gara anche le condizioni fisiche dell’altro pilota Ducati, il campione del mondo Pecco Bagnaia , di Raul Fernandez e di Oliveira , tutti alle prese con qualche acciacco dopo le ultime fatiche del Mondiale.

MotoGP, inizia al Mugello il mondiale di Bastianini

Per Enea Bastianini, di fatto, il mondiale vero inizia al Mugello, dopo le 5 gare saltate per la frattura alla scapola destra rimediata nella Sprint di Portimao, in Portogallo, che ha costretto il riminese a star fuori per quasi tutto l’inizio di questo campionato. Poi l’avvio della lunga ed intensa fase di recupero, fino ai test dei giorni scorsi, in cui Enea è tornato a girare mostrando una grande tenuta. Conclusa con il parere medico ufficiale che gli consentirà di tornare in pista nel week-end.