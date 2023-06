MotoGP, KTM e una moto per Acosta: la richiesta per l’anno prossimo

ROMA – Ormai è ufficiale: facendo valere una clausola contrattuale per la stagione 2024, Pedro Acosta passerà dalla Moto2 alla MotoGP con una moto KTM . Ma con quale team? Secondo quanto anticipato dal portale specialistico motorsport.com la scuderia, infatti, vorrebbe mantenere l’attuale formazione di piloti in forza nella classe regina, da Jack Miller a Brad Binder , passando per Pol Espargaro e Augusto Fernandez .

MotoGP, per Acosta ipotesi moto con Aki Ajo

Ecco perché nel quartier generale di KTM, dove c’è la piena consapevolezza della delicata situazione, si sta valutando l’ipotesi di mettere su pista una quinta moto gestita attraverso la struttura Aki Ajo, nell’ottica di tenere in forze ben 5 piloti. Per ora però dalla Dorna non arrivano segnali di apertura in tal senso. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.