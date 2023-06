MotoGP, Dall’Igna e la crisi Honda-Yamaha: “Aiutarli? Solo in un modo”

ROMA - La MotoGP è ufficialmente in vacanza per le prossime sei settimane, con il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia che è saldamente al comando della classifica iridata davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi . Le Ducati stanno dominando il Mondiale, mentre le case motociclistiche giapponesi sono in grande difficoltà. Proprio per questo motivo Dorna starebbe pensando di apportare delle novità per favorire una ripresa di Honda e Yamaha . L’idea è stata accolta con un atteggiamento molto prudente da parte delle dirette avversarie, che non vorrebbero perdere il loro vantaggio acquisito con il duro lavoro.

MotoGP, le parole di Dall'Igna

Il Direttore Generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, nel corso di un’intervista rilasciata ad AS, ha parlato del gap attuale tra le squadre in MotoGP: “E’ giusto che il campionato sia il più equilibrato possibile, bisogna trovare un compromesso per far sì che tutti possano lottare per le posizioni importanti, ma il migliore deve sempre prevalere, perché questo è uno sport e funziona così. Sarebbe corretto aiutare le squadre in difficoltà, però bisognerebbe farlo in modo equo. Non credo che il campionato abbia dei problemi perché è meraviglioso e spettacolare con grandi gara”.