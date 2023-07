Tragedia durante l'Irrc Sbk in Finlandia: è morto un pilota di 30 anni

ROMA - Tragedia nel mondo del motociclismo: è morto all'età di soli 30 anni il pilota olandese Joey Den Besten . Il centauro è rimasto vittima di un incidente in sella alla sua Kawasaki durante il giro di formazione della gara-2 dell’ IRRC Superbike di Imatra , in Finlandia, condizionata dalla pioggia battente. De Besten era uno dei piloti olandesi più conosciuti, avendo ottenuto due volte il titolo campione IRRC Supersport ed un terzo posto l’IRRC Superbike nella stagione 2021.

Morte Den Besten, l'annuncio della IRRC

A comunicare la notizia della tragica scomparsa di Den Besten in seguito all'incidente avvenuto nel giro di formazione della gara -2 sono stati gli organizzatori dell'Irish Superbike Racing: “Purtroppo Joey Den Besten è morto per le ferite riportate in seguito di un incidente a Imatra. Pluri campione internazionale di corsa su strada, il pilota olandese era una figura familiare e popolare nel paddock IRRC. Condoglianze alla famiglia ed agli amici del pilota”.