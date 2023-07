Superbike, Camier non ci sta: "Ducati favorita dal nuovo regolamento"

ROMA – La Ducati e Alvaro Bautista stanno dominando il Mondiale 2023 di Superbike, esattamente come fatto nella precedente stagione. Gli avversari possono fare ben poco contro la Rossa e il campione del mondo in carica, che si avvia verso la conquista del suo secondo titolo consecutivo. Qualcuno, però, non gradisce tale situazione ed invoca un rapido cambiamento all’interno del circus, in modo tale da rimescolare le carte e da permettere anche alle altre casa motociclistiche di avere la possibilità di lottare per la vittoria.