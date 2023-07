Superbike Imola: Bautista cade in gara 2, vince Toprak davanti a Bassani

IMOLA - Toprak Razgatlioglu fa doppietta e conquista anche gara 2 a Imola, nel weekend valevole per il Mondiale 2023 di Superbike. Il pilota turco, dopo la vittoria in Superpole del mattino, trionfa anche nell'ultimo appuntamento della domenica, sfruttando la caduta del leader Alvaro Bautista al primo giro al Tamburello. Seconda piazza per la Ducati di Axel Bassani, autore di una grande gara, mentre a chiudere il podio c'è la Kawasaki di Jonathan Rea. Seguono due Italiani, con la Yamaha di Andrea Locatelli in quarta posizione davanti alla Ducati di Michael Ruben Rinaldi.