Superbike Imola: Bautista secondo nella Superpole Race, vince Toprak

IMOLA - Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole Race di Imola, nella tappa valevole per il Mondiale 2023 di Superbike. Dopo la pole ottenuta nella mattinata di sabato, il pilota turco inizia al meglio anche la giornata decisiva sul tracciato in Emilia Romagna, precedendo la Ducati di Alvaro Bautista che partirà appena dietro di lui in gara 2 alle ore 14. Terzo posto per l'altra Yamaha di Andrea Locatelli, che conferma le ottime prestazioni dei giorni precedenti. Jonathan Rea, quarto, precede gli italiani Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi, mentre Danilo Petrucci è ottavo.