MotoGP, Bezzecchi e il duello con Bagnaia: "C'è paura di esagerare"

ROMA – E’ tutto pronto per il ritorno in pista della MotoGP che, dopo cinque weekend di stop, darà spazio al Gran Premio di Gran Bretagna 2023 sulla pista di Silverstone. Un appuntamento che vedrà il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia tentare di riprendere da dove aveva lasciato, in modo tale da consolidare la propria leadership su Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Questi ultimi, invece, faranno di tutto pur di tagliare il traguardo davanti al pilota della Ducati per ricucire il gap, anche se il centauro riminese non sembra entusiasta di dover duellare con l’amico. La situazione, infatti, prima o poi potrebbe diventare molto calda e creare screzi tra i due.