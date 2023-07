Superbike, Rea criptico sul futuro: "Devo capire cosa è meglio per me"

ROMA - Nel corso dello scorso weekend è stata disputata l'ultima gara prima della sosta estiva della Superbike sulla pista di Most per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il solito Alvaro Bautista si è aggiudicato gara 2 davanti ad uno strepitoso Danilo Petrucci, ma in gara 1 è tornato al successo il veterano Jonathan Rea a bordo della sua Kawasaki. Il britannico, dunque, ha dimostrato di poter ancora competere con i migliori del circus, ma non ha ancora deciso cosa farà nel prossimo futuro.