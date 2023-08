MotoGP, Marquez respinge le accuse: “Non ero oltre il limite“

ROMA - Il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP ha fornito nuove importanti indicazioni a piloti e team in vista della seconda parte di stagione. Se le Ducati continuano ad essere dominante ed Aprilia e KTM inseguono, Honda e Yamaha continuano ad arrancare. A farne le spese, tra gli altri, è Marc Marquez che si vede costretto a competere a livelli che non gli appartengono. Lo spagnolo è andato spesso oltre il limite finendo nella ghiaia, ma a Silverstone la caduta sembra essere stata procurata da diversi fattori.

Marquez: "Ho rotto l'ala al primo giro"

“Non stavo guidando oltre il limite, la mia caduta con Bastianini è stata solo una situazione molto sfortunata. Nella sprint non ho spinto perché non mi sentivo a mio agio, mentre domenica ho rischiato un po' di più ma senza esagerare. In realtà volevo un fine settimana senza cadute, almeno senza cadute dovute a un rischio eccessivo. Non stavo guidando oltre il mio limite. Ho avuto un problema al primo giro, ho rotto l'ala e di conseguenza ho perso tempo in accelerazione ed è diventato difficile controllare la moto”. Queste le dichiarazioni del pilota della Honda, Marc Marquez, dopo l'incidente di gara di Silverstone con Enea Bastianini.