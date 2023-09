Superbike, Rea lascia la Kawasaki: ufficiale il suo passaggio in Yamaha

ROMA - La prossima stagione di Superbike vedrà un cambio epocale nella sua griglia di partenza. Il sei volte campione del mondo Jonathan Rea , infatti, lascerà la Kawasaki dopo ben nove stagioni nelle quali ha costruito un sodalizio incredibilmente vincente con il team giapponese. Il trentaseienne britannico, però, non resterà certamente senza una sella poiché è già stato ufficializzato il suo passaggio alla Yamaha a partire dal 2024. Una nuova avventura, dunque, per Rea che è desideroso di tornare sul tetto del mondo.

de Seynes: "Siamo molto felici"

Il presidente e CEO di Yamaha Motor Europe, Eric de Seynes, ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'ingaggio di Jonathan Rea: “Siamo molto felici di accogliere Jonathan nella famiglia Yamaha e siamo molto motivati a collaborare con lui per il futuro. Abbiamo la stessa motivazione a vincere e la stessa passione per il WorldSBK. La grinta, la determinazione e la fame di successo di Jonathan sono state costanti nel corso della sua carriera e queste caratteristiche contribuiranno al nostro futuro successo comune”.