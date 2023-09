Superbike, Bulega arriva in Ducati: sarà il compagno di Bautista

ROMA - Settimana di grandi cambiamenti per quanto riguarda la Superbike che, dopo il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha , vedo un'altra grossa novità in arrivo per la stagione 2024. La Ducati , infatti, ha annunciato che nella prossima stagione Nicolò Bulega , attualmente in Supersport, sarà il nuovo pilota del team Aruba Racing . L'ex centauro di Moto3, dunque, prenderà il posto di Michael Ruben Rinaldi e avrà l'occasione di essere al fianco del campione del mondo in carica Alvaro Bautista .

Bulega: "Un sogno che si avvera"

Il nuovo pilota della Ducati Aruba, Nicolò Bulega, nel corso di un'intervista rilasciata al sito ufficiale del team, si è detto entusiasta di questa nuova avventura: “Questo è un sogno che si avvera. Correre per un team ufficiale è il desiderio di ogni pilota. Voglio ringraziare Ducati e Aruba.it Racing. Sono anche estremamente riconoscente per l'opportunità che mi è stata data già nella passata stagione da Aruba.it e Feel Racing. Mi hanno scelto per guidare una Ducati Panigale V2 fantastica, su cui mi sono sentito subito a mio agio. So quanto importante sia questa opportunità e darò sempre il massimo per migliorami. Sono molto felice di poter condividere il box con Alvaro Bautista. Averlo come compagno di squadra sarà un grosso stimolo”.