Pedrosa, Binder ringrazia: "Con lui la KTM è a un altro livello"

ROMA - Nella MotoGP attuale a dominare sono le case motociclistiche europee che, dopo anni difficili, hanno ridimensionato il dominio delle moto giapponesi come Honda, Yamaha e Suzuki. A guidare la truppa c'è ovviamente la Ducati, campione del mondo in carica, ma anche l'Aprilia e la KTM hanno fatto dei passi da gigante. Il team austriaco, per esempio, ha deciso di affidarsi a piloti abili come Brad Binder e Jack Miller, con l'auito di Daniel Pedrosa che, dopo una grande carriera, ha scelto di fare il collaudatore.