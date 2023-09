MotoGP, Marini operato: "Inizia il conto alla rovescia"

ROMA - Nella giornata di sabato il pilota del Team Mooney VR46, Luca Marini , è rimasto vittima di un incidente al primo giro della sprint race del Gran Premio d'India 2023 di MotoGP , coinvolgendo anche il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi . Il fratello minore di Valentino Rossi ha subito la frattura della clavicola e, per questo motivo, è stato costretto a saltare la gara della domenica. Qualche ora più tardi Marini è stato operato per risolvere il suo problema fisico e ora ad attenderlo c'è un periodo di recupero.

Marini: "Teniamo duro"

"Ed è andata anche questa. Grazie al Dott. Porcellini e alla sua squadra. Non uno dei miei periodi migliori, ma iniziamo il conto alla rovescia per tornare al più presto in sella. Teniamo duro". Queste le parole del pilota della Ducati del Team Mooney VR46, Luca Marini, che attraverso i propri profili social ha annunciato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico alla clavicola. Adesso Marini dovrà osservare un periodo di riposo di qualche settimana prima di poter tornare in pista per il finale di stagione.