Ducati, Morbidelli al settimo cielo: “Riesce ad ottenere il massimo”

ROMA - La griglia di partenza della MotoGP 2024 è ormai quasi completa e mancano soltanto un paio di tasselli per definirla completamente. Tra i movimenti di mercato più importanti c'è sicuramente quello che ha portato Franco Morbidelli all'addio alla Yamaha , per sposare il progetto della Ducati Prema Pramac . Il campione del mondo di Moto2 del 2017 aveva bisogno di cambiare viste le annate complicate passate nel team giapponese ed ha deciso di affidarsi a quella che attualmente è la migliore squadra in assoluto.

Morbidelli: "La moto si adatta a tutto"

Il futuro pilota della Ducati Pramac, Franco Morbidelli, nel corso di una recente intervista rilasciata ai media esteri, si è detto entusiasta all'idea di salire in sella alla moto di Borgo Panigale il prossimo anno: "Quella è una moto che si adatta molto bene alle gomme, all’aerodinamica, a tutto quello che serve in questo momento. Ducati riesce ad ottenere il massimo da questo regolamento in vigore. Questa è la loro forza. Sono vicini al massimo in ogni aspetto e sono certo che a livello complessivo siano i migliori“.