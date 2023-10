Marquez-Ducati, matrimonio ufficiale: correrà per il Team Gresini

ROMA - Marc Marquez è reduce dal clamoroso addio alla Honda dopo un connubio vincente durato undici stagioni e adesso diventerà ufficialmente un nuovo della Ducati , andando a correre per il Team Gresini in coppia con suo fratello Alex. Lo spagnolo, dunque, prenderà il posto di Fabio Di Giannantonio, che ha corso con questa squadra nelle ultime due stagione e ora farà ritorno in Moto2. Intanto ora Gresini può godersi un pluricampione del mondo nel proprio box e può anche concedersi la possibilità di sognare in grande.

Marquez: "A volte bisogna cambiare"

L'otto volte campione del mondo di MotoGP, Marc Marquez, dopo l'addio alla Honda, è diventato nuovo pilota del Team Gresini e si è detto subito molto felice per questa sua nuova avventura: “Mi ritengo davvero entusiasta di questa nuova esperienza. Per me non è stata una scelta semplice perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e Michele per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato".

Nadia Gresini: "Un momento storico"

“Per la Gresini Racing è un momento storico. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati tantissimo a suo fratello, e alla stessa maniera accoglieremo Marc, convinti che abbia tutto il potenziale per essere subito competitivo in sella alla Desmosedici GP23. Infine un ringraziamento doveroso a Fabio Di Giannantonio per la sua professionalità a cui auguriamo il meglio per il suo proseguo di carriera”. Questo il pensiero di Nadia Padovani Gresini.