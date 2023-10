MotoGP, Lorenzo duro su Bagnaia: “L'ha persa Martin, non ha vinto lui”

ROMA - Nel corso del Gran Premio di Indonesia 2023 di MotoGP, il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia è tornato al successo dopo un periodo abbastanza complicata. La vittoria, però, è arrivata anche grazie all'errore di Jorge Martin, caduto clamorosamente mentre era saldamente al comando della corsa. Proprio alla luce di questo scenario un ex campione del mondo come Jorge Lorenzo ha preso le difese del suo connazionale, criticando Bagnaia per l'atteggiamento avuto dopo la vittoria.