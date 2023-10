Bagnaia, vittoria di cuore: i retroscena tra Domizia e Valentino Rossi

Perché puoi avere sotto il sedere una moto che costa due milioni e mezzo di euro, nel box decine di ingegneri e tecnici e molti di più a casa che in remoto cercano e trovano una soluzione per farla funzionare come vuoi tu, questa benedetta Desmosedici GP23 che da qualche gara sembra far volare soltanto l’ex compagno di stanza ai tempi degli esordi in Moto3 e ora tuo rivale per il titolo mondiale in MotoGP, ma alla fine è soprattutto questione di cuore. Quello che fa funzionare la testa. O disconnettarla, fate voi. La condizione necessaria perché un ragazzo di ventisei anni pieghi a 61° un attrezzo di carbonio e alluminio da quasi 300 cavalli a velocità che fanno paura solo a pensarci. Così, dietro alle reazione da campione di Pecco da Chivasso al sorpasso subìto sabato in classifica da parte di Jorge Martin, ovvero a quella spettacolare rimonta d’altri tempi (alla Valentino Rossi per intenderci) messa in pista nel Gran Premio dell’Indonesia per tornare alla vittoria e anche in testa al Mondiale, il suo Mondiale, c’è una chiamata a Pesaro.