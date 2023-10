Iannone riparte dalla Superbike, ufficiale l’accordo con la Ducati Go Eleven

ROMA - Andrea Iannone è pronto a tornare in pista dopo la lunga squalifica di quattro anni, che lo ha tenuto lontano dalle gare. L'ex pilota della Suzuki, infatti, nella prossima stagione correrà in Superbike in sella alla Ducati Panigale V4-R del Team Go Eleven. L’accordo tra Andrea Iannone ed il Team Go Eleven prevede la durata di un anno, nella stagione 2024, con un’opzione di prolungamento del contratto nel 2025. Il pilota proverà la sua moto per la prima volta nei test di Jerez de la Frontera del 31 ottobre e dell'1 novembre.