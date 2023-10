Ducati, Bagnaia studia Martin: “Ho capito il suo punto debole”

PHILLIP ISLAND - Dopo essere tornato alla vittoria in Indonesia, il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia , ha intenzione di trovare una certa continuità di risultati in modo tale da difendere la propria leadership nel Mondiale . Il campione in carica ora vanta 18 punti di vantaggio nei confronti del suo diretto avversario Jorge Martin , che a Mandalika ha dimostrato di poter commettere degli errori. Bagnaia nelle ultime settimane ha studiato molto lo spagnolo, in modo tale da individuare degli eventuali punti deboli.

Bagnaia: "E' stato bellissimo a Mandalika"

"Per me questa sarà una gara più difficile rispetto a Motegi sotto il punto di vista del meteo. Lo scorso anno in Australia è stato evidente come fosse difficile staccare il gruppo, quindi sarà inutile spingere troppo. Martin è bravo in trazione e in accelerazione. Punti deboli? Forse la staccata,anche se non parliamo di veri punti deboli.” Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Australia sulla pista di Phillip Island.