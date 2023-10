Stoner polemico sulla MotoGP: "Sta diventando come la F1"

ROMA - Nella scorsa stagione Francesco Bagnaia si è laureato per la prima volta campione del mondo di MotoGP , riportando la Ducati al trionfo Mondiale dopo molti anni. L'ultima volta che un pilota in sella alla moto di Borgo Panigale vinse il titolo fu nel lontano 2007, quando a dominare fu l'australiano Casey Stoner . Quest'ultimo ha avuto modo di bissare il successo nel 2011 con la Honda , salvo poi decidere di ritirarsi prematuramente dalle corse e, tra le varie motivazione, sembrerebbe esserci anche l'elettronica presente nello sviluppo delle moto.

Stoner: "Bisogna togliere l'elettronica"

L'ex pilota e due volte campione del mondo di MotoGP, Casey Stoner, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Fox Sports, ha commentato con un certo scetticismo la struttura attuale della classe regina: "In questi ultimi anni la MotoGP è dominata dall'elettronica e questo è uno dei principali motivi per cui ho deciso di abbandonarla. Sarà anche incredibile guidare queste moto, ma ora è tutto controllato e secondo me farebbero meglio a toglierla. Credo proprio che la MotoGP si stia trasformando sempre più in Formula 1".