Honda, Puig e l'addio di Marquez: "Non siamo riusciti ad accontentarlo"

ROMA - Uno dei più grandi movimenti del mercato piloti è andato in scena qualche settimana fa, con l'otto volte campione del mondo della MotoGP, Marc Marquez , che ha deciso di dire addio alla Honda dopo ben undici anni, per passare alla Ducati del Team Gresini . Si tratta di una svolta storica, che sicuramente rimescolerà anche i valori sulla pista nella prossima stagione, ma la Honda non ha affatto intenzione di restare a guardare e vuole sfidare lo spagnolo per provare a farlo pentire della sua scelta.

Puig: "Vogliamo battere Marquez"

Il team manager della Honda HRC, Alberto Puig, nel corso di una recente intervista concessa al sito spagnolo AS, è tornato a parlare del controverso addio di Marc Marquez: “Per nostra sfortuna non siamo riusciti ad accontentarlo e a dargli quello che ci chiedeva. Penso che lui possa correre ad alti livelli almeno per altri quattro o cinque anni. Se tornasse a vincere sarei contento, ma il nostro obiettivo è quello di batterlo. In questo momento stiamo lavorando ad una soluzione per sostituirlo".