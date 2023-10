Superbike, Rinaldi firma con Motocorsa per il 2024: ora è ufficiale

ROMA - La stagione 2023 di Superbike si è appena conclusa con Alvaro Bautista che ha vinto il suo secondo titolo consecutivo in sella alla Ducati , creando nuovamente un ampio divario rispetto al suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi . Il pilota italiano non è stato riconfermato dal team Aruba Racing, che ha deciso di virare su Nicolò Bulega. A questo punto per Rinaldi si è aperta una nuova possibilità con il team Motocorsa Racing , che ha ufficializzato il suo ingaggio: "Siamo lieti di comunicare che nella stagione 2024 il team Motocorsa Racing parteciperà al Campionato WorldSuperbike con il pilota Michael Ruben Rinaldi".

Rinaldi: "Passione e ambizione"

"Il 2024 inizia oggi! Un nuovo team, nuove persone e un unico grande obiettivo. Per questo il Team Motocorsa è la scelta giusta. Sarebbe complesso e senza dubbio riduttivo spiegare in così poche righe tutti i motivi per i quali io e il Team Motocorsa ci siamo scelti ed insieme abbiamo deciso di intraprendere questa grande sfida per la stagione 2024.

Vorrei quindi utilizzare solo due parole: passione e ambizione". Queste le prime parole rilasciate da Michael Ruben Rinaldi al sito ufficiale di Motocorsa Racing.